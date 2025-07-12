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Випала з вікна 4-го поверху: поліція розслідує загибель 6-річної дитини
Тіло дитини виявили на тротуарі неподалік багатоповерхівки. Попередньо відомо, що 6-річна дівчинка випала з вікна, поки родина спала.
У Житомирі вранці 10 липня сталась трагедія — з вікна четвертого поверху випала шестирічна дівчинка. На жаль, дитина загинула.
Про це повідомила поліція Житомирської області.
Повідомлення до поліції надійшло близько 05:45: випадковий перехожий знайшов тіло дитини на тротуарі біля будинку. Поруч лежала москітна сітка, що вказувало на можливе падіння з вікна.
На місце прибула слідчо-оперативна група та бригада медиків, які констатували смерть дитини. Як попередньо встановили правоохоронці, вікно в квартирі було відчинене, а всі члени родини на той момент спали.
Наразі поліція встановлює обставини інциденту.
У поліції закликали батьків бути максимально уважними до безпеки дітей: не залишати малюків самих у кімнатах з відкритими вікнами, встановлювати блокатори, уникати розташування меблів біля вікон і не покладатись на москітні сітки, які не витримують ваги дитини.
Це вже не перший випадок падіння дітей з вікон в Україні. У червні в Києві загинула дитина, яка випала з 15-го поверху. Подібна трагедія сталася і на Рівненщині — там загинув п’ятирічний хлопчик, який сперся на москітну сітку та випав з вікна.
Нагадаємо, нещодавно у місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна квартири на четвертому поверсі.