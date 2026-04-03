У п’ятницю, 3 квітня 2026 року, Росія завдала масштабного комбінованого удару по території України. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура, житлові квартали, дитячі заклади та енергетична система. Внаслідок обстрілів у кількох регіонах є загиблі та десятки поранених, серед яких — діти та тварини.

ТСН.ua зібрав усі подробиці атаки.

Трагедія на Київщині

На Київщині зафіксовано влучання та падіння уламків у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, станом на зараз відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих.

«Фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти», — повідомив Калашник.

У Вишневому внаслідок удару дрона «Шахед» загинув охоронець на будівництві. За даними журналістів пабліка «Україна Сейчас», чоловік перебував у сторожці, яка була повністю зруйнована.

Поруч розташовані школа та дитсадок, де ударною хвилею вибило вікна саме в той момент, коли діти прийшли на заняття.

Дата публікації 11:49, 03.04.26 Кількість переглядів 354 У Вишневому під Києвом "Шахед" ударив між дитсадком і школою

В Обухівському районі дрон влучив у 10-поверховий житловий будинок, пошкодивши квартиру на п’ятому поверсі. Як зазначила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, у цьому секторі минулося без жертв.

Удар по ветеринарній клініці: загинуло близько 20 тварин

Особливо жорстокого удару зазнало селище Чабани у Фастівському районі. Ворожий дрон влучив у ветеринарну клініку, спричинивши масштабну пожежу.

Дата публікації 13:11, 03.04.26 Кількість переглядів 282 На Київщині дрон влучив у ветклініку: жодна тварина не вижила

За попередніми даними, люди не постраждали, проте жодна тварина не вижила. Речниця ДСНС підтвердила загибель близько 20 вихованців закладу.

Зруйнована вулиця у Коростені та жертви на Житомирщині

На Житомирщині масований обстріл також призвів до руйнувань. У Коростені внаслідок двох хвиль атаки була зруйнована майже ціла вулиця.

Дата публікації 14:03, 03.04.26 Кількість переглядів 2919 Удар по Коростеню на Житомирщині: росіяни знищили майже цілу вулицю

За інформацією ОВА, знищено 18 будівель, а понад 100 житлових будинків зазнали пошкоджень.

Медичний директор обласного Центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов повідомив «Суспільному», що під час другої хвилі атаки у приватному секторі загинула 70-річна жінка.

Генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун у коментарі «Житомир.info» зазначив, що до лікарні госпіталізовано сімох людей, серед яких троє дітей: «Стан постраждалих різний: важкий, середній. Увесь колектив лікарні надавав необхідну допомогу. На території лікарні підняли всі шлагбауми, люди самостійно підвозять постраждалих».

Кривавий день у Харкові

Харків також укотре опинився під прицілом ворожих безпілотників. Удень 3 квітня окупанти атакували Шевченківський район міста. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова та очільника ОВА Олега Синєгубова, наслідки атаки виявилися трагічними. Один із постраждалих чоловіків, за життя якого боролися медики, помер у лікарні.

«Один із чоловіків, поранених сьогодні в Харкові, на жаль, помер у лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — повідомив Олег Синєгубов.

Наразі відомо про сімох постраждалих, троє з яких перебувають у важкому стані. Серед поранених — 60-річний чоловік та 30-річна жінка. У місті зафіксовано масштабне задимлення, горять цивільні автомобілі. Попри роботу екстрених служб, мер міста попередив про загрозу повторних ударів.

Удар по середмістю Сум: ворожий БпЛА поцілив у ТРЦ

Не менш напруженою ситуація залишається у Сумах. Тут ворог завдав удару по самому центру міста, обравши ціллю цивільний об’єкт. Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, один із безпілотників влучив безпосередньо в торговельно-розважальний центр.

Внаслідок ранкової атаки в Сумах постраждали шестеро людей, серед яких 17-річна дівчина. Проте трагедії в області на цьому не зупинилися. У Великописарівській громаді ворог атакував цивільний автомобіль, вбивши водія. Ще одна смерть зафіксована у Білопільській громаді: там дрон поцілив у мотоблок, на якому пересувалися місцеві жителі. Один чоловік загинув на місці, інший дістав поранення.

«Ворог продовжує прицільно бити по цивільних. Будьте обережні та під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях», — закликав очільник області.

Полювання на людей у Херсоні: вибухівку скинули на маршрутку

У Херсоні ранок 3 квітня почався з полювання на мирних мешканців. Близько 8:30 у Дніпровському районі міста окупанти скинули вибухівку з дрона безпосередньо на маршрутне таксі з пасажирами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Внаслідок атаки на автобус поранення дістали семеро людей. Серед потерпілих: 19-річна дівчина, три жінки віком від 43 до 68 років та троє чоловіків. Усі пацієнти мають важкі травми.

«В усіх потерпілих — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг, тулубів», — уточнив Шанько.

Найважчим залишається стан 51-річного водія маршрутки. Чоловік дістав множинні поранення черевної порожнини та ніг. Наразі лікарі роблять усе можливе, аби врятувати його життя.

Скільки цілей вдалося збити

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що РФ свідомо спрямовує атаки на цивільних: «Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет».

За даними Повітряних Сил України, загалом було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося знищити 541 ціль:

24 крилаті ракети Х-101;

2 крилаті ракети «Іскандер-К»;

515 ворожих БпЛА різних типів.

Проте зафіксовано влучання 11 ракет та 27 дронів на 20 локаціях.

Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури в Києві, Житомирській, Черкаській областях запроваджено екстрені відключення світла. В «Укренерго» попередили, що графіки не діють до повної стабілізації ситуації. Також обмеження подовжено на Полтавщині та Чернігівщині.