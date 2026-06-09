Випалює все: у чому секретна сила українського дрона "Бегемот", який атакував міст через Чонгар

Український ударний дрон «Бегемот» / © Український мілітарний портал

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Український ударний дрон «Бегемот», який атакував Чонгарський міст, стає новим кошмаром для російських загарбників завдяки унікальній комбінованій бойовій частині. Військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, як саме ця зброя випалює ворожі позиції.

Про це майор запасу розповів у ефірі Radio NV.

Гетьман розкрив характеристики безпілотника «Бегемот», оснащеного комбінованою бойовою частиною: вона поєднує 40 кг осколково-фугасного заряду та 30 кг термобаричного.

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«Термобарична, ми розуміємо, що це за вибухова речовина. Спочатку розповсюджується певний газ, а потім він підпалюється. Тобто заховатися вкрай важко. Газ розповсюджується, заходить у щілини, в укриття і потім вже підривається і випалюється. Це перша дія. Випалили повітря, і там немає вже кисню, зменшується тиск, і йде потім баричний удар. Природа намагається вирівняти тиск, цей тиск впав, бо поза межами цього вибуху тиск більший. І йде умовна вибухова хвиля всередину і додає ушкоджень тому особовому складу, який там знаходиться і техніці», — пояснив аналітик.

За його словами, осколкова частина боєзаряду призначена для ураження живої сили противника. Комбіноване оснащення «Бегемота» створене таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність ураження.

«Це дуже непогана комбінація, і я впевнений, що росіянам трохи гірше стане від такого», — додав Гетьман.

Окремо експерт прокоментував питання руйнування мостів, зазначивши, що повністю знищити таку конструкцію досить складно.

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«Щоб міст завалився — треба в опору влучити і підірвати опору. Це не так просто зробити. Руйнувати мости краще всього диверсійними засобами або потужним ракетним ударом по опорі мосту», — вважає майор запасу.

Україна атакує міст у Чонгарі — останні новини

Нагадаємо, 6 червня окупаційна влада повідомила про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара, через що рух до Криму через пункт «Джанкой» було тимчасово перекрито. Транспортний потік перенаправили через пункти «Армянськ» та «Перекоп». У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ зазначали, що це суттєво ускладнить логістику російських військ на півдні.

9 червня Сили оборони України знову вдарили по Чонгарському мосту, через що рух перекрито. Російський гауляйтер Володимир Сальдо підтвердив пошкодження внаслідок нічної атаки БпЛА та закликав водіїв користуватися об’їзними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

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