Випав з автобуса і вдарився головою: Черкаський ТЦК про смерть мобілізованого

Мобілізований помер під час очікування своєї черги на проходження ВЛК.

У Черкасах помер військовозобов’язаний, якого привезли на ВЛК.

У Черкасах помер щойно мобілізований, якого працівники ТЦК привезли для проходження військово-лікарської комімісії.

Про це передає Черкаський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що затримали чоловіка 5 жовтня за порушення правил військового обліку. 6 жовтня він був направлений до рекрутингового центру.

«Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою», — стверджують у військкоматі.

Черкаський ТЦК запевняє, що його військовослужбовці підбігли до потерпілого, щоб надати першу медичну допомогу, та викликали лікарів цього медичного закладу. Після прибуття медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер.

«За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. В свою чергу відповідно до наказу начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування призначено та проводиться службове розслідування», — йдеться в повідомленні.

Як так сталося, що чоловік вдарився сам аж так, що помер, у ТЦК не уточнили. Іншої інформації щодо інциденту наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у реанімації помер волонтер з Луцька, який впав у кому після мобілізації.

