Виплату 2000 гривень можуть анулювати: що потрібно зробити вже зараз

Частині українців кошти на «Скринінг здоровʼя 40+» потрібно використати до 30 червня, інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.

Кому можуть анулювати виплату

Йдеться про українців, які оформили допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 000 грн на спеціальний рахунок.

Для таких громадян діють чіткі срокиви користання коштів:

якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року — пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року

якщо заявка була подана після 1 травня — кошти будуть доступні лише два місяці від моменту зарахування

Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично повернуться до казни.

Нагадаємо, іід 2026 року в Україні діє програма «Скринінг здоров’я 40+», що дозволяє безкоштовно пройти базове обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та захворювань нирок.

Український уряд суттєво спростив доступ до медичної програми «Скринінг здоров’я 40+», оновивши правила проходження обстежень для громадян. Відтепер пацієнтам по всій країні більше не доведеться очікувати спеціально визначеного часу після свого дня народження, щоб отримати державне фінансування на комплексну перевірку стану організму.

