Виплати для дітей загиблих та зниклих безвісти військових: яка сума пенсії

Виплати дітям загиблих Героїв / © ТСН.ua

Діти військових, які загинули або вважаються зниклими безвісти під час війни, мають право на отримання пенсії від держави. Така виплата ще називається пенсія через втрату годувальника.

Оформити виплати можна у Пенсійному фонді України, повідомляє ПФУ.

Хто може претендувати на таку пенсію

Згідно з чинним законодавством, на таку пенсію можуть претендувати:

неповнолітні діти (тобто віком до 18 років); діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту у школі, технікумі, університеті тощо (тут треба враховувати, що виплати тривають до закінчення навчання, але до 23 років); діти-сироти до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Однак розмір пенсії не є чітким. Сума залежить виключно від обставин загибелі або зникнення військовослужбовця.

Зазначається, що існує нижня межа грошових виплат, які прив’язані до забезпечення військового.

Зокрема пенсія за втратою годувальника призначається таким чином:

військовий загинув під час виконання обов’язків і мав одну дитину, то пенсія — 70% грошового забезпечення, але не менш як 7 800 гривень; військовослужбовець загинув під час виконання обов’язків і мав двоє або більше дітей, то пенсія — 50% грошового забезпечення на кожну, але не менш як 6 100 гривень; якщо військовий загинув не під час бойових дій, наприклад, від нещасного випадку, то пенсія — 30% грошового забезпечення, але не менш як 4 722 гривень.

Якщо годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, який не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, то пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Варто зазначити, що пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену родини, який має право на таку пенсію.

Чи можуть отримувати пенсію батьки військового

Пенсія за втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин. Отримати її можливо через місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема непрацездатною особою вважається мати та батько, якщо вони отримують пенсію або мають інвалідність.

Нагадаємо, Міноборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи смерті військових в період дії воєнного стану.