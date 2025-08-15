Виплати для родин та купівля пікапів без бюрократії: Кабмін ухвалив низку рішень для війська

Кабінет Міністрів / © ТСН

На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, спрямованих на швидке задоволення потреб Сил оборони. Відповідні зміни, ініційовані Ставкою Верховного Головнокомандувача, стосуються спрощення бюрократії, прискорення логістики та соціальних гарантій для військових.

Про це повідомляє Юлія Свириденко.

Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли, без зайвих бюрократичних процедур. Вартість техніки визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними, що дозволить оперативно оновлювати автопарк на передовій.

Також було спрощено процедуру списання майна, втраченого або зношеного під час бойових дій. Тепер для майна вартістю до 1,7 млн грн цей процес буде значно швидшим, що дасть змогу підрозділам без затримок отримувати заміну.

Окрім цього, Кабмін збільшив соціальні гарантії для військовослужбовців та їхніх родин. Сім’ї захисників, які загинули в полоні, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Також термін звернення по допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність, подовжено до одного року.

За ініціативи Міноборони, уряд ухвалив законодавчі зміни, які відкладають публікацію декларацій військових на рік після завершення воєнного стану. Це рішення має на меті захистити військовослужбовців від ворога, який може використовувати ці дані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні.

Раніше повідомлялося, Міністерство оборони України ухвалило зміни до Наказу № 280, які спрощують процедуру з’ясування обставин загибелі або зникнення військовослужбовців. Завдяки нововведенням родинам військових більше не доведеться чекати місяцями на результати службових розслідувань, які тепер проводитимуться лише за необхідності.