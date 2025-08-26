Виплати для ВПО: хто отримуватиме допомогу та чи треба подавати нову заяву

Виплати для ВПО продовжено: хто отримуватиме допомогу ще пів року / © Фото з відкритих джерел

Український уряд ухвалив рішення продовжити виплату допомоги для найбільш вразливих переселенців ще на шість місяців, до лютого 2026 року. Це означає, що люди, які отримували цю допомогу, щоб адаптуватися і знайти житло чи роботу, не втратять її після серпня 2025-го, а зможуть отримувати гроші ще пів року.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Для кого продовжено виплати

Автоматичне продовження допомоги стосуватиметься таких категорій ВПО:

осіб з інвалідністю I–III групи;

сімей, у складі яких є діти віком до 18 років (або до 23 років, якщо дитина навчається за денною чи дуальною формою);

сімей, де всі члени є непрацездатними.

Крім цього, постанова вносить кілька важливих змін до порядку призначення виплат:

Наявність на депозитному рахунку суми, що перевищує 100 тис. грн, більше не буде перешкодою для призначення допомоги дітям-сиротам, а також дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають у родинних чи прийомних сім’ях.

Якщо працездатна особа, яка раніше не працювала, після припинення виплати знайшла роботу або зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, виплата допомоги буде відновлена з місяця, коли людина почала працювати.

Розмір щомісячних виплат залишається незмінним: 2 000 грн на дорослу особу та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю.

Нагадаємо, для багатьох українців, чиї домівки були знищені війною, держава пропонує програму «єВідновлення», що надає фінансову компенсацію на будівництво нової оселі. Це дозволяє розпочати відбудову на власній ділянці, використовуючи кошти за цільовим призначенням. Загальний порядок отримання допомоги визначає Постанова Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381.

Також в Україні від 1 вересня деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат. Крім того, дехто має пройти процедуру ідентифікації. За інформацією Пенсійного фонду, станом на 19 серпня вже профінансовано виплат на понад 50 млрд грн. У вересні продовжує діяти програма надбавок для тих, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.