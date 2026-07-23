Виплати на дітей можуть зрости у 2–3 рази: новий уряд готує масштабне підвищення

Виплати на дітей / © pexels.com

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Новий уряд вніс до Ради перший законопроєкт №15438, який передбачає зростання виплат для дітей у 2–3 рази.

Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

Документ передбачає:

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суттєве збільшення державних виплат для опікунів, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу,

посилення повноважень служб у справах дітей,

запровадження нових гарантій для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ініціатор проєкту — новий прем’єр-міністр Сергій Корецький. Документ від 22 липня.

На скільки підвищать виплати

Згідно з документом,

виплати на дітей під опікою або в прийомних сім’ях зростуть до 15 750–20 250 грн (нині 7 042–8 780 грн).

для дітей з інвалідністю виплати збільшаться до 24 750–29 250 грн.

Окрім того, вперше пропонують запровадити одноразову виплату 36 тис. грн при встановленні опіки або влаштуванні дитини до прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Виплати українцям 2026 року — останні новини

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 1300 грн. Право на надбавку мають пенсіонери, які утримують непрацездатних членів родини. Йдеться про осіб, які отримують пенсію за вислугу років або з інвалідності, але не працюють.

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Також українцям готують одноразову виплату понад 3 тис. грн. Порядок нарахування та виплати визначений постановою Кабміну. Він регулює соціальну підтримку ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед державою та інших категорій громадян.

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