Виплати на дітей по-новому: в Україні запускають спецрахунок для всіх видів допомоги

Мама з немовлям / © Unsplash

Реклама

Кабінет міністр України змінив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки».

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

«Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень», — написала Свириденко.

Реклама

Прем’єрка зазначила, що усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог: компенсація за «Пакунок малюка», допомога для догляду за дитиною до одного року, єЯсла та «Пакунок школяра». Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.

«Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або єЯсла — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок „Дія.Картка“ за лічені секунди. Якщо ж людина не відкрила спецрахунок „Дія.Картка“ заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття „Дія.Картки“, завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше», — пояснила прем’єр.

Крім того, для тих, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк — їх створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ — за вже існуючим механізмом.

«Про можливість відкриття спецрахунку „Дія.Картки“ буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти», — додала Свириденко.

Реклама

Новини партнерів