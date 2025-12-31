Виплати на дитину: що зміниться від 1 січня 2026 року

Дитячі виплати / © ТСН.ua

Від 1 січня 2026 року зміняться дитячі виплати. Так, одноразова допомога при народженні дитини складатиме 50 000 гривень.

Про це йдеться у Законі №4681-ІХ.

Дитячі виплати від 1 січня 2026 року

одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини — 50 000 гривень;

допомога для догляду за дитиною до 1 року — 7000 гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю — 10 500 гривень на місяць;

Важливо! У випадку, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки отримуватимуть чинні 860 грн + 7000 грн/міс до досягнення 1 року.

«єЯсла» (1-3 роки) — 8000 гривень на місяць цільової допомоги на оплату садка, гуртків чи послуг догляду, а для дітей з інвалідністю — 12000 гривень на місяць;

«Пакунок малюка» — у натуральній формі або грошовій компенсації (доступний з 36 тижня вагітності);

«Пакунок школяра» — одноразова виплата 5 000 гривень для учнів 1 класу.

7000 гривень — допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується з 7-го місяця вагітності (за 70 днів до пологів).

Раніше йшлося про те, що окрема категорія людей буде змушена повернути гроші на дітей.

Державні гроші можуть зобов’язати тих, хто не повідомив про зміну майнового стану. Наприклад, це придбання нерухомості, авто або суттєве підвищення доходів. Особливо це стосується багатодітних сімей, де один із батьків влаштувався на високооплачувану роботу, але не задекларував цього.