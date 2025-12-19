Виплати родичам загиблих військових ТЦК: на яку суму можуть розраховувати сім'ї

15 мільйонів замість двох / © ТСН

Родичі військовослужбовця ТЦК, якого на початку року вбили в Пирятині під час мобілізаційних заходів, уже отримали одноразову виплату за його смерть, але можуть оспорити її суму.

Про це заявили речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін та адвокат Євген Филипець у коментарі hromadske.

Адвокат Євген Филипець вважає, що загибель військових ТЦК під час мобілізаційних заходів, як це було у Львові чи Пирятині — це фактично загибель, пов’язана із виконанням обов’язків військової служби. Тому дає підстави для виплати 15 млн грн на рівні з родичами загиблих на фронті бійців.

За словами Романа Істоміна, родині загиблого військового ТЦК з Пирятина вже виплатили одноразову грошову допомогу в розмірі 2,2 млн грн, пов’язавши його смерть із «виконанням службових обов’язків». Документи для оформлення виплати направляв ТЦК, він же комунікував і з сімʼєю загиблого.

Натомість юрист Филипець стверджує, що родичі можуть розраховувати на більшу суму, адже у висновку ВЛК вказано, що смерть військового настала «внаслідок травми, пов’язаної із виконанням обов’язків військової служби». За словами юриста, родичі застреленого військового ТЦК у Пирятині вже звернулися до нього за допомогою.

Раніше повідомлялося, що у Львові цивільний під час мобілізаційних заходів зарізав ножем військового ТЦК, яким виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.

1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру. За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого, якого хотів «звільнити» від мобілізації.