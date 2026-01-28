В Україні змінили правила виплат родинам загиблих військових: що потрібно знати

Гроші / © УНІАН

В Україні змінили порядок обчислення трирічного строку, протягом якого родини загиблих військовослужбовців можуть звернутися по одноразову грошову допомогу. Ключовою зміною стала дата відліку цього терміну, яка тепер залежить від моменту офіційної реєстрації смерті, а не від фактичного дня загибелі.

Про особливості застосування нових правил розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко для «24 каналу».

За її словами, це нововведення, запроваджене постановою Кабінету міністрів № 631, суттєво змінює алгоритм дій для родин, особливо у випадках тривалого встановлення факту загибелі. Раніше відлік трьох років розпочинався безпосередньо від дати смерті, зазначеної в документах. Тепер, за новими правилами, якщо захисник загинув, наприклад, 1 вересня 2025 року, а офіційний запис про це було зроблено лише 1 січня 2026-го, то термін для звернення по виплату почне спливати саме від січня. Проте цей механізм має свої складнощі, коли йдеться про зниклих безвісти.

«Якщо смерть констатована одразу належним чином, то сумнівів немає, якою є дата смерті. Але якщо військовий зник безвісти, а згодом було знайдено тіло або встановлено факт смерті в судовому порядку, то датою смерті буде дата, зазначена в акті cлужбового розслідування або у відповідному наказі по особовому складу частини (ймовірна дата фактичної загибелі)», — пояснила адвокатка.

Вона додає, що критичною межею для визначення правил відліку є 4 червня 2025 року. Оскільки закон не має зворотної дії в часі, Верховний Суд постановив, що обчислення виплат має відбуватися за законодавством, чинним на момент виникнення права на допомогу. Тобто для всіх випадків загибелі, які сталися до 4 червня 2025 року, продовжує діяти стара редакція Постанови № 168. Згідно з нею, «правильним днем» початку відліку залишається дата фактичної смерті, вписана до свідоцтва, а не дата реєстрації самого документа.

Це створює значні ризики для сімей військових, які вважаються зниклими безвісти від 2022-го або 2023 року. Оскільки для них трирічний термін рахується від дати фактичної загибелі, зазначеної згодом у свідоцтві, вони ризикують втратити право на державну допомогу, якщо вчасно не встановлять факт смерті в судовому порядку.

Отже, якщо загибель зафіксована після 4 червня 2025 року, родини мають більше часу завдяки відліку від дати актового запису, але для давніших випадків строк невблаганно спливає від дня фактичної трагедії.

