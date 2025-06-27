Виплати військовим зростуть: Зеленський доручив переглянути обсяг витрат на оборону

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський визначив фінансування національної безпеки та оборони головним пріоритетом бюджетної політики на найближчі три роки.

Відповідний указ уже оприлюднено на сайті глави держави.

У документі йдеться, що під час формування бюджетів на 2026, 2027 і 2028 роки уряд має передбачити збільшення обсягів фінансування сектору безпеки й оборони. Це рішення ухвалене за результатами розгляду пропозицій до Бюджетної декларації.

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Окрему увагу в указі приділено грошовому забезпеченню особового складу Збройних сил України, поліції, а також інших представників силових структур. Президент доручив Кабінету міністрів опрацювати механізми збільшення виплат з урахуванням як соціально-економічної ситуації, так і воєнно-політичної обстановки.

Зокрема, передбачено удосконалення системи соціальних виплат, які отримують військовослужбовці, поліцейські та представники інших формувань, що забезпечують обороноздатність держави.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва та постачання компонентів для дронів-камікадзе Shahed.

До списку потрапили 52 фізичні особи — громадяни Російської Федерації — та 35 юридичних осіб: 34 з Росії й одна — з Китаю.

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Також Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Він висловив впевненість, що угода про Спецтрибунал дає реальні шанси засудити злочин агресії.