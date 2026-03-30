Виправдовувала агресію РФ і вихваляла Путіна: що загрожує чиновниці Мінкульту

Чиновниця Мінкульту пропагувала рашизм

В Україні затримали керівницю одного з відділів Міністерства культури. Вона поширювала проросійську пропаганду та виправдовувала збройну агресію РФ проти нашої держави.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про чиновницю

Як встановили кіберфахівці СБУ, чиновниця активно поширювала ворожі наративи серед колег та знайомих. Зокрема, вона схвально цитувала виступи кремлівського лідера, виправдовувала удари по критичній інфраструктурі України, включно з енергетичними об’єктами у столиці, а також поширювала фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті.

«Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ», — пишуть у Службі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, жорсткий диск та інші носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили посадовиці про підозру за статтею щодо виправдовування та заперечення збройної агресії РФ. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Харкові СБУ затримала 61-річну викладачку університету, яка працювала на ГРУ. Жінка збирала дані про розташування українських військових і техніки, фотографувала об’єкти та передавала координати ворогу, таким чином наводила удари по місту. Для конспірації вона оформлювала звіти англійською мовою, користувалася анонімними чатами та постійно змінювала телефони. Затриманій повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.