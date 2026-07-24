Випускників коледжів можуть мобілізувати ще до вступу у виш: що каже закон

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Після завершення навчання у коледжі право на відстрочку від мобілізації припиняється. Якщо випускник ще не зарахований до закладу вищої освіти, між двома етапами навчання виникає період, коли його можуть мобілізувати за відсутності інших законних підстав для відстрочки.

Про це повідомляє судово-юридична газета.

Відповідно до чинного законодавства, студенти закладів фахової передвищої, професійної та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації протягом усього періоду навчання, включно з канікулами. Водночас юристи звертають увагу, що після завершення навчання це право припиняється.

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Відстрочка втрачає чинність з моменту видання наказу про відрахування у зв’язку із завершенням навчання та отриманням диплома.

Чому виникає ризик мобілізації

Законодавство не передбачає автоматичного продовження відстрочки на період вступної кампанії.

Тому проміжок часу між відрахуванням із коледжу та офіційним зарахуванням до університету вважається періодом, коли людина вже не має статусу здобувача освіти за денною або дуальною формою навчання.

Якщо у цей час військовозобов’язаний:

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не має інших законних підстав для відстрочки;

не має бронювання;

визнаний придатним до військової служби,

його можуть мобілізувати відповідно до вимог законодавства.

Юристи пояснюють, що нове право на відстрочку виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти. Саме з цього моменту студент знову набуває статусу здобувача освіти, який дає право на відстрочку від мобілізації за умови відповідності вимогам закону.

Фахівці також нагадують, що академічна відпустка не вважається безперервним освітнім процесом для цілей надання відстрочки від мобілізації.

Мобілізація в Україні — останні новини

Кабмін ухвалив рішення щодо відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов’язані можуть подавати документи на новий вид, не ризикуючи втратити вже наявний статус під час розгляду заяви.

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Зауважимо, студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак сама наявність студентського квитка не гарантує звільнення від призову. Згідно із законом, право на відстрочку мають студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають відповідний рівень освіти, а також аспіранти, докторанти та лікарі-інтерни.

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