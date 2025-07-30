Випускники КМDШ Всесвіт отримали високі результати на НМТ та міжнародних іспитах з англійської мови

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Цьогорічні випускники КМДШ показали високі результати під час складання НМТ. Зокрема, троє учнів набрали максимальні 200 балів – з математики та англійської мови.

Крім цього, дванадцять випускників з КМДШ Оскорки та КМДШ Голосіїв склали міжнародні мовні іспити TOEFL та IELTS. Вони продемонстрували володіння англійською мовою на рівні C1–C2, що відповідає вимогам для вступу до багатьох закордонних університетів.

«Якісна освіта – це майбутні перспективи кожної дитини. В КМДШ ми розуміємо свою відповідальність за те, з якими знаннями й компетенціями випускники перейдуть у доросле життя. Ми вчимо дітей розуміти цінність знань та вміти ними користуватись у реальному житті. І такі результати – це доказ, що наші підходи працюють, що діти вміють та люблять вчитись, а їхній освітній рівень допоможе їм успішно реалізуватися в тій галузі, яка їм до душі. Пишаюсь всіма нашими випускниками», – зазначив засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко.

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У мережі підкреслюють, що в основі навчального процесу – українські державні стандарти, які поєднуються з найкращими світовими освітніми практиками та авторськими курсами. Освітньо-формаційна програма КМДШ не обмежується академічними знаннями, а передбачає також розвиток soft skills, критичного мислення та міжпредметних компетентностей. На думку освітян, саме безперервність навчання дозволяє знизити академічні втрати і давати українським дітям якісну освіту. Команді освітньої мережі вдалось ефективно адаптуватись до умов повномасштабної війни завдяки високим стандартам безпеки, енергетичній автономії закладів та всебічній підготовці колективів до надзвичайних ситуацій.