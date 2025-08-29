Випускники Метінвест Політехніки будуть отримувати подвійні дипломи з Дніпровською Політехнікою

Реклама

«Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів», — зазначив Поважний.

За словами ректора, Метінвест Політехніка реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером. Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.

Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.

Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.

«Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу», — додав він.

Форум Forbes University зібрав 36 спікерів — представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група Метінвест виступила генеральним партнером заходу.

Метінвест Політехніка була заснована Групою Метінвест у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.