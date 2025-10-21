ТСН у соціальних мережах

Виписував повістки сам собі: у Полтаві засудили чоловіка за перешкоджання діяльності ЗСУ

Ідея полягала у тому, щоб у разі зустрічі з працівниками військкоматів, надавати фальшиву повістку, уникаючи таким чином вручення справжньої.

Повістка

Ідею підробити повістку від ТЦК полтавцю запропонував його знайомий, який працював у поліграфії. Чоловік отримав щойно з-під друку підроблені документи з печатками і заповнив їх у себе вдома.

На лаві підсудних опинився полтавець, який має середню спеціальну освіту й офіційно не працевлаштований. Деталі справи відомі з вироку Шевченківського районного суду міста Полтави від 14 жовтня.

Знайомий чоловіка неофіційно працював на поліграфії СОРУ-PRIN, маючи навички з комп’ютерної обробки фотографій та документів. На початку 2025 року він повідомив, що за допомогою обладнання поліграфії може підробити повістки про виклик у ТЦК. Ідея полягала у тому, щоб у разі зустрічі з працівниками військкоматів, надавати фальшиву повістку, уникаючи таким чином вручення справжньої.

Українець наважився на виготовлення підробних документів, щоб уникнути мобілізації. За домовленістю знайомий для нього виготовив бланк повістки, просканувавши справжню й обробивши знімок. Мало того, він виготовив відбиток гербової печатки та підпису уповноваженої особи. Ці файли фахівець зберіг на флешці, щоб використовувати й надалі.

Таким чином полтавець отримав щонайменше дві роздруковані фальшиві повістки. Вдома він сам заповнив повістку, зокрема зазначивши свої ПІБ, дату народження й адресу.

Правоохоронцям не відомо про випадки, коли фальшиві повістки були пред’явлені. Однак у суді наголосили, що фігуранти готувались до перешкоджання діяльності ЗСУ. Обставиною, що обтяжує покарання, стало вчинення злочину в умовах воєнного стану.

8 квітня чоловік у присутності адвоката уклав угоду з прокурором, яку згодом затвердив суд. Він визнав себе винним, отримавши чотири роки ув’зянення за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ і три роки — за статтею про підроблення документів. Шляхом поглинання був обраний термін у чотири роки, але полтавця звільнили від відбування покарання з випробовувальним терміном на два роки. Якщо за цей час він знову скоїть злочин або порушить свої обов’язки, він опиниться за ґратами.

Окрім того, з засудженого стягнули 7131,20 гривні за проведення експертизи.

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації, бо «виховує трьох дітей».

