Гірська річка / © Pexels

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У Львівській області госпіталізували 60-річного чоловіка з тяжкою формою гепатиту А, ймовірно спричиненою вживанням води з гірського джерела.

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло у коментарі для ZAXID.NET.

За словами лікарки, пацієнта доставили до Львівської обласної інфекційної лікарні ввечері 10 травня. Він скаржився на сильну м’язову слабкість, лихоманку та озноб. Як виявилося, симптоми тривали вже понад три тижні. У понеділок, 12 травня, стан чоловіка різко погіршився, і його перевели до реанімації. Наразі стан оцінюється як стабільно важкий.

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За попередніми даними, зараження відбулося під час перебування чоловіка у Карпатах, зокрема на Івано-Франківщині. Він вживав воду з природного джерела, яка, ймовірно, була заражена вірусом гепатиту A.

«Симптоми з’явилися не відразу. Люди часто вважають джерельну воду безпечною, але вона може бути носієм інфекцій», — наголосила Ярина Чикайло.

Епідеміологи закликають українців ретельно перевіряти джерела води, особливо під час мандрівок у гірські райони.

Гепатит А в Україні: подробиці

Нагадаємо, за словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, ще 8 травня почали надходити термінові повідомлення про захворювання на вірусний гепатит А.

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Вже зареєстровано 34 випадки, із них 20 — це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб усього госпіталізовано, із них 15 — дітей.

Що потрібно знати про вірус

Гепатит А — це інфекційне захворювання печінки, яке викликається вірусом. На відміну від гепатитів B і C, які передаються через кров, гепатит А поширюється переважно через рот — тобто фекально-оральним шляхом. Найчастіше зараження відбувається через вживання забрудненої води, немитих овочів і фруктів або при недотриманні правил гігієни.

Як саме відбувається зараження

Вірус гепатиту А дуже заразний. Він може потрапити в організм через споживання їжі або води, яка була забруднена навіть мікроскопічними залишками фекалій інфікованої людини. Це може статися, якщо, наприклад, їжу готував носій вірусу без ретельного миття рук.

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Також зараження часто трапляється в тісних колективах — вдома, у дитячих садках, школах. Передача можлива через спільне використання предметів побуту, як-от рушників, посуду, або навіть під час звичайного тілесного контакту, наприклад, обіймів.

Які симптоми гепатиту А

Перші прояви хвороби зазвичай з’являються через 2–6 тижнів після інфікування. Основні ознаки:

підвищення температури тіла;

загальна слабкість, головний біль;

нудота, іноді блювання;

болі в животі;

порушення травлення, діарея;

пожовтіння шкіри та очей (жовтяниця);

темна сеча та світлий кал.

У дітей хвороба часто протікає без виражених симптомів або дуже м’яко. У більшості випадків гепатит А проходить без ускладнень і не переходить у хронічну форму — пацієнти повністю одужують.

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