Джозефіна Джексон виїхала з України

Українська порноакторка Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк), яка збирала кошти на реабілітацію військових з ампутаціями, заявила, що виїхала з України.

Про це вона заявила в соцмережі X.

Порноакторка натякнула, що на її рішення вплинули останні скандали навколо моделей та блогерок із платформи OnlyFans, котрі за гроші показують підписникам «полуничку».

«Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні», — написала Джозефіна Джексон.

Також Юлія поскаржилася нападки деяких українців у Мережі, які заявляють в інтернеті про нібито зв’язки моделі із СБУ. Вона опублікувала скриншот одного з коментарів, де писали, що порноактора нібито платить гроші СБУ, тому до неї не приходять з обшуками.

«Факт: люди довб**оби», — лаконічно прокоментувала Джексон ці звинувачення.

Крім того Джозефіна Джексон поскаржилася, що переїзд вплинув на її благодійну діяльність: «Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з „Титанових“ на їхніх заходах та ініціативах через те, що не в Украіні, а я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там».

