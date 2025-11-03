Вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна: СБУ оголосила підозру бойовику з Луганщини

Бойовик Володимир Полуполтінних / © СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бойовику з Луганської області, який вирізав літеру «Z» на чолі полоненого українського воїна.

Йдеться про Володимира Полуполтінних — командира створеного росіянами «6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР», який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ.

За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто вбрав участь у тортурах.

Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z».

За матеріалами справи, фігурант — мешканець тимчасово захопленої частини Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань.

Від початку повномасштабної війни зловмисник у складі угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Слідчі СБУ заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).

Нагадаємо, український військовий Владислав вижив після тортур у полоні. Росіяни перерізали йому горло та кинули в яму, але він зумів вибратися й п’ять днів добирався до своїх.