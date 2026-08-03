ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Виробники балістики РФ досі не під санкціями: Зеленський ошелешив заявою

Попри використання Росією балістичних ракет у війні проти України, частина виробників цієї зброї досі не потрапила під санкції. Зеленський закликав союзників діяти швидше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Російські виробники балістики досі не під санкціями

Російські виробники балістики досі не під санкціями / © Associated Press

Росія активно нарощує балістичну загрозу, проте ключові підприємства її оборонно-промислового комплексу досі оминають міжнародні обмеження. На цьому під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ наголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Російські підприємства, які виробляють балістику, досі не під санкціями

За словами Зеленського, з 17 провідних російських заводів, залучених до випуску балістичних ракет, більшість надалі користується прогалинами в законодавстві союзників.

«Кожен бачить балістичну загрозу з боку Росії, і ця загроза збільшується. Водночас російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу», — заявив президент.

Він уточнив, що окремі підприємства ВПК РФ уникли обмежень з боку США, Великої Британії, Японії чи Швейцарії.

Президент закликав до координаційної роботи, щоденного контакту з партнерами заради санкцій та застеріг, що іранський та російський досвід застосування балістики стимулює інших потенційних агресорів у світі.

«Отже, буде зростати глобальна балістична загроза й мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту».

Відповіддю на виклики може стати система FREYJA, яку Зеленський пообіцяв зробити швидкою у виробництві й перевіреною війною.

Росія випустила по Україні майже 800 ракет за 3,5 місяці

Нагадаємо, за підрахунками військового оглядача Богдана Мирошникова, від 15 квітня до 1 серпня 2026 року російські окупанти використали проти України близько 795 ракет різних типів.

Зокрема, було застосовано 373 балістичні ракети, 367 крилатих, 47 гіперзвукових «Циркон» та 8 «Кинджалів». Через це станом на 2 серпня запаси ракет Х-101 — близько 62 шт. та «Іскандер-М» — близько 91 шт. скоротилися до одних із найменших показників від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас ворог міг накопичити рекордну кількість «Калібрів» — близько 438 штук, а також має у розпорядженні близько 171 «Циркона», 125 північнокорейських KN-23, 124 «Кинджали» та 133 «Іскандер-К».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie