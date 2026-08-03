Виробники балістики РФ досі не під санкціями: Зеленський ошелешив заявою

Російські виробники балістики досі не під санкціями / © Associated Press

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Росія активно нарощує балістичну загрозу, проте ключові підприємства її оборонно-промислового комплексу досі оминають міжнародні обмеження. На цьому під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ наголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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Російські підприємства, які виробляють балістику, досі не під санкціями

За словами Зеленського, з 17 провідних російських заводів, залучених до випуску балістичних ракет, більшість надалі користується прогалинами в законодавстві союзників.

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«Кожен бачить балістичну загрозу з боку Росії, і ця загроза збільшується. Водночас російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями світу», — заявив президент.

Він уточнив, що окремі підприємства ВПК РФ уникли обмежень з боку США, Великої Британії, Японії чи Швейцарії.

Президент закликав до координаційної роботи, щоденного контакту з партнерами заради санкцій та застеріг, що іранський та російський досвід застосування балістики стимулює інших потенційних агресорів у світі.

«Отже, буде зростати глобальна балістична загроза й мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту».

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Відповіддю на виклики може стати система FREYJA, яку Зеленський пообіцяв зробити швидкою у виробництві й перевіреною війною.

Росія випустила по Україні майже 800 ракет за 3,5 місяці

Нагадаємо, за підрахунками військового оглядача Богдана Мирошникова, від 15 квітня до 1 серпня 2026 року російські окупанти використали проти України близько 795 ракет різних типів.

Зокрема, було застосовано 373 балістичні ракети, 367 крилатих, 47 гіперзвукових «Циркон» та 8 «Кинджалів». Через це станом на 2 серпня запаси ракет Х-101 — близько 62 шт. та «Іскандер-М» — близько 91 шт. скоротилися до одних із найменших показників від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас ворог міг накопичити рекордну кількість «Калібрів» — близько 438 штук, а також має у розпорядженні близько 171 «Циркона», 125 північнокорейських KN-23, 124 «Кинджали» та 133 «Іскандер-К».

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