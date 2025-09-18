Виробництво ракети "Фламінго": скільки одиниць компанія випускає на місяць

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Компанія Fire Point, розробник ракети «Фламінго», значно нарощує обсяги виробництва. За словами технічної директорки компанії Ірини Терех, наразі вони виготовляють 50 ракет на місяць.

Про це повідомляє LIGA.net.

За даними CТО компанії Ірини Терех, у серпні вони випустили 30 ракет, а до кінця року планує досягти щоденного виробництва у сім ракет. Таке зростання стало можливим завдяки власній технології виробництва композитних крил.

Цей метод скорочує час виготовлення з семи днів до лише двох годин, що дозволяє знизити собівартість ракети без шкоди для її ефективності. Крім того, компанія активно впроваджує роботизацію та унікальні технології карбонового намотування, що також сприяє оптимізації процесу.

Нагадаємо, українська ракета «Фламінго», попри її відносну простоту, має потенціал для модернізації та може досягти рівня американської крилатої ракети «Томагавк».

Раніше повідомлялося, що немає жодних сумнівів в існуванні крилатої ракети «Фламінго», яку називають найважливішою розробкою українського ВПК, попри чутки, що поширюють в інформаційному просторі.

Україна має масштабувати виробництво власних балістичних ракет типу «Сапсан», «Фламінго» та іншого далекобійного озброєння. Це один із важелів, яким вдасться зупинити Росію та змусити агресора перейти до зупинення ведення бойових дій.