Вирок Януковичу набув чинності: яке покарання йому призначив суд

Віктор Янукович / © Associated Press

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому президенту-втікачу України Віктору Януковичу та екскерівнику його Служби безпеки. Відтепер рішення суду, згідно з яким Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі, офіційно набрало законної сили.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Суть справи та статті обвинувачення

Як повідомили у прокуратурі, апеляційна інстанція відхилила скарги захисту, підтвердивши рішення Подільського районного суду м. Києва. Колишнього президента-втікача визнано винним у:

організації незаконного переправлення осіб через державний кордон ( ч. 2 ст. 332 КК України );

підбурюванні до дезертирства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України).

Повідомляється, що сукупне покарання у вигляді 15 років ув’язнення враховує також попередній вирок Оболонського райсуду від 2019 року за державну зраду та пособництво РФ у веденні агресивної війни (тоді експрезидента засудили до 13 років).

«Колишнього заступника начальника УДО України засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України», — додали у прокуратурі.

Деталі втечі: маршрут за сприяння РФ

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді хронологію подій 23 лютого 2014 року. Віктор Янукович разом із 20 особами оточення та охорони незаконно вилетів з околиць села Урзуф (Донеччина) трьома російськими військовими гелікоптерами.

«Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС рф з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ)», — повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що потім маршрут пролягав через місто Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому «Гвардійське» на території Автономної Республіки Крим. Перебуваючи в Севастополі, Янукович схилив військовослужбовців УДО, які його охороняли, до дезертирства. Частина працівників спецслужби разом із ним виїхала морем до Росії та не повернулася на службу.

«Маршрут пересування президента-втікача територією України та Російської Федерації повністю контролювався й супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з президентом Російської Федерації», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Також ми писали, що колишній президент-утікач Віктор Янукович був би ліквідований, якби не втік з України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що для Кремля він не становив жодної цінності та міг бути використаний як інструмент для початку війни.