Вирубування 600 дерев на Теремках у Києві: архітектор заявив, що можна було обійтися 20

Вирубування / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

У Києві під час прокладання теплотраси на Теремках замість запланованого вирубування близько 600 дерев можна було б обійтися знищенням лише 20 насаджень. Для цього достатньо було змінити проєкт теплотраси.

Про це заявив голова Київського осередку Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Олексій Шемотюк в ефірі «Київського часу».

Реклама

Шемотюк наголосив, що йдеться про прокладання труби діаметром близько одного метра. Водночас, за його словами, цей проєкт не пов'язаний із розвитком розподіленої когенерації та не підвищує енергетичну стійкість столиці напередодні опалювального сезону.

Реклама

«Нема зацікавленої особи в тому, щоби цей проєкт зробити найдешевше і найлагіднішим для парку чином», — заявив архітектор.

Таким чином, питання вирубування дерев на Теремках залишається предметом дискусії, зокрема щодо доцільності обраного проєктного рішення та його впливу на зелену зону.

Як ми писали, на Теремках у Києві деревину від зрубаних під час будівництва тепломагістралі дерев передали «Київзеленбуду». Із неї планують виготовити лавки, альтанки та урни для сміття для зелених зон і громадських просторів столиці. Невеликі гілки перероблять на мульчу для підсипання саджанців.

Новини партнерів