Висадження російського десанту в Одесі: в РНБО розповіли, чи може РФ здійснити таку операцію

Одеса / © Pixabay

В Одесі та області активно поширюють фейки про загрози висадки російського десанту та інші «страшилки» про військові операції, проте реальна ситуація значно спокійніша.

Про це повідомив лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО у Telegram.

«Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України», — підкреслив Коваленко.

За його словами, основні зусилля російських сил зараз спрямовані на повітряні удари та створення гуманітарної катастрофи. «Паралельно витрачають великі сили на локальну пропаганду», — зазначив він.

Лейтенант наголосив на важливості витримки та взаємодії всіх служб: «Енергетики працюють, військові працюють — багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці».

Він також звернувся до мешканців Одеси: «Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха — росія. Але таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни».

Коваленко подякував жителям міста за стійкість: «Витримаємо. І від себе дякую вам, одесити, за стійкість».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері, 19 грудня Росія масовано вдарила по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.