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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Вища освіта без НМТ у Метінвест Політехніці: хто може вступити за спрощеною процедурою

Цьогоріч отримати вищу освіту за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій. Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест: достатньо пройти онлайн-співбесіду.

Вища освіта без НМТ у Метінвест Політехніці: хто може вступити за спрощеною процедурою

Про це заявили в технічному університеті «Метінвест Політехніка», де стартувала вступна кампанія. 

У приймальній комісії університету пояснюють: така можливість поширюється на всі освітні рівні – і на бакалаврат, і на магістратуру, і стосується всіх, хто має посвідчення учасника бойових дій. Також правом на спрощений вступ можуть скористатися особи, зареєстровані або задекларовані у населених пунктах, що входять до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. До нього, зокрема, входять Покровська, Костянтинівська, Торецька, Авдіївська, Курахівська, Мирноградська, Лиманська громади Донецької області, а також низка громад у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Актуальну інформацію щодо таких територій можна знайти у відповідному наказі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

«Освіта – це не просто диплом, а спосіб відновлення власного шляху. Для ветеранів це шанс знайти нову професію, перекваліфікуватися, адаптуватися до мирного життя. І головне – побачити перспективу. Співбесіда замість НМТ чи ЄВІ – це зрозумілий, чесний і людяний формат для тих, хто пройшов крізь війну», – кажуть в університеті.

Метінвест Політехніка вже має позитивний досвід реалізації подібних ініціатив. У партнерстві з громадською організацією «Серце Азовсталі» другий рік поспіль діє програма підтримки захисників. Минулого року 10 ветеранів – оборонців Маріуполя – вже скористалися можливістю вступу. Крім того, ще 16 ветеранів – працівників підприємств Групи Метінвест – стали студентами університету на пільгових умовах.

Наразі Метінвест Політехніка пропонує 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також п’ять напрямів аспірантури, повний перелік є на сайті вишу. Усі освітні програми мають ліцензії Міністерства освіти і науки України та проходять обов’язкову процедуру акредитації. Навчання можливе як на контрактній основі, так і за рахунок замовлення Метінвесту – у такому разі вартість покриває компанія.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
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