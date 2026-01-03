Високі військові командири висловилися проти заміни голови СБУ: що вони кажуть

Голова СБУ Василь Малюк / © СБУ

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голові Служби безпеки України Василю Малюку нібито запропонували написати заяву та перейти на посаду голови Служби зовнішньої розвідки. Також йому пропонували посаду секретаря РНБО. Це сталося у п’ятницю, 2 січня.

Обидва варіанти, за словами Железняка, Малюк відхилив і наполягає на продовженні роботи в СБУ.

Водночас високі військові командири висловилися проти заміни голови СБУ. ТСН.ua зібрав їхні думки.

Білецький: заміна Малюка означатиме ослаблення одного з ключових елементів української воєнної машини

Командир одного з топових бойових підрозділів в Україні, Третьої штурмової бригади, Андрій Білецький позитивно оцінив пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони, водночас застерігши від можливих змін у керівництві Служби безпеки України. Про це він заявив «Українським новинам», коментуючи останні кадрові сигнали у воєнний час.

«Позитивно оцінюю пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони — це важливі сигнали для фронту. Призначення Кирила Буданова, мого бойового товариша, на посаду голови Офісу президента є логічним кроком воєнного часу, який посилює обороноздатність держави.

Водночас викликає серйозне занепокоєння інформація про можливу заміну голови СБУ. Василь Малюк — не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив Службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни.

Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі — зусиллями СБУ російський флот практично виключений з війни.

Роль особистості тут визначальна, тому заміна Малюка означатиме ослаблення одного з найбільш ефективних елементів української воєнної машини».

Білецький наголосив, що в умовах повномасштабної війни кадрові рішення у секторі безпеки мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті та загальну стійкість держави.

«Командир Малюк на своєму місці»: «Мадяр» про можливу заміну голови СБУ

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді висловився стосовно можливої заміни голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це командувач СБС написав у Facebook.

«Ритм, якість та питома вага нищівних ударів по ворогу у виконанні Служби Безпеки України на чолі з генералом Малюком — безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю. Стверджую, працюючи пліч-о-пліч з часів Бахмуту зі спецпризначенцями названої у народі „Служби Божої“, — наголосив Роберт Бровді.

Він також висловив думку, що наразі рішення про заміну очільника СБУ становить ризик.

«На якій би з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови Служби сьогодні — це ризик. Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на своєму місці, справжній хробачий жах», — написав командувач СБС.

«Результати відчутні на полі бою»: Драпатий про роботу Малюка

Командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий відзначив роль Служби безпеки України та особисто її очільника Василя Малюка у зміцненні обороноздатності країни. За словами генерала, ефективність СБУ сьогодні є одним із ключових факторів стійкості фронту.

Свою позицію Михайло Драпатий оприлюднив у Facebook, підкресливши, що зазвичай уникає публічності, проте вважає за необхідне зафіксувати результати реальної співпраці.

Михайло Драпатий, який очолює найбільше угруповання військ, сформоване під час повномасштабної війни, зазначив, що взаємодія із СБУ під керівництвом Василя Малюка має системний характер.

Основними напрямками спільної роботи він назвав:

ураження критичних об’єктів противника;

операції у кіберпросторі та інформаційному домені;

забезпечення внутрішньої безпеки та боєздатності підрозділів.

«Ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу», — наголосив командувач УОС.

Крім стратегічних питань, генерал Драпатий окремо подякував Василю Малюку за забезпечення його особистої безпеки, зазначивши, що завдячує цим професіоналізму команди СБУ.

Командувач також виділив головні якості очільника спецслужби, які, на його думку, є критично важливими під час війни: системність, зваженість, рішучість та орієнтація на конкретний результат.

«Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк — саме там, де має бути», — підсумував Михайло Драпатий.

«Він — один із найефективніших»: Прокопенко розповів про знайомство з Малюком під обстрілами

Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» полковник Денис Прокопенко («Редіс») поділився спогадами про першу зустріч із нинішнім очільником СБУ Василем Малюком та дав оцінку його роботі на чолі спецслужби.

Про це Прокопенко написав у Facebook, підкресливши високий рівень компетентності та особисту відвагу генерала Малюка.

За словами «Редіса», їхня перша зустріч відбулася ще до повномасштабного вторгнення, на початку 2022 року, у селищі Новолуганське на Донеччині. Тоді Василь Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ.

Командир «Азову» згадує, що під час візиту на командний пункт Малюк виявив непересічну зацікавленість деталями військової справи: від системи радіоелектронної розвідки (РЕР) до планування вогневого ураження.

«Мене приємно здивувало, що він ставив фахові питання по військовій справі, які, здавалося б, не входили до сфери його компетенції. Мені імпонують керівники, які заглиблюються в деталі, бо все будується на дрібницях», — зазначив Денис Прокопенко.

Окремим епізодом спогадів став виїзд на передові позиції, які «Азов» звільнив у 2019 році. Під час інспектування підрозділів офіцери потрапили під артилерійський обстріл противника.

«Василь Васильович переніс його з посмішкою на обличчі. Тоді в глибині душі я зрадів, що такий офіцер зʼявився в структурі», — згадує полковник.

На думку командира «Азову», саме такий підхід — максимальне занурення в деталі та нестандартні рішення — дозволяє СБУ під керівництвом Малюка успішно виконувати завдання в умовах великої війни.

Прокопенко назвав Малюка одним із найефективніших керівників у державі за показником ККД:

професіоналізм: занурення в складну роботу підлеглих;

управління: беззаперечний авторитет серед особового складу;

результат: робота на високому рівні «своєї і не лише своєї» ділянки фронту.

«Для нашої держави велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни», — підсумував «Редіс».

Нагадаємо, у новорічному привітанні голова СБУ Василь Малюк прозвітував про результати української спецслужби у 2025 році та зазначив, що головним бажанням українців є сталий та справедливий мир.