Виступ автора книги "Іди туди, де страшно" у Києві скасували: пояснення видавництва

Автор книги "Іди туди, де страшно"

Реклама

Відомий британський мотиваційний оратор і автор Джим Ловлесс, який мав виступити у Києві 25 липня, скасував свій візит до України. Це сталося через погіршення безпекової ситуації та запроваджені обмеження воєнного стану.

Про це повідомило видавництво BookChef.

"З глибоким сумом змушені повідомити, що у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки, організатори прийняли важке рішення відкласти захід з участю нашого автора Джима Ловлеса. Ми активно працюємо над можливістю перенесення заходу на безпечніший період", — сказано у публікації.

Реклама

Реакція Мережі та пояснення видавництва

У Мережі публікація BookChef про скасування зустрічі швидко став вірусним, його скриншоти поширили у соціальних мережах різні джерела, і публікацію видалили. На сторінці видавництва з’явився пост про те, що воно і є ініціатором скасування заходу. Йшлося насамперед про побоювання за безпеку відвідувачів.

"Друзі, ми розуміємо іронію ситуації. Видали книгу "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" — і ось, зустріч з автором Джимом Ловлессом доводиться відкласти через реальні загрози в Україні. Ми говоримо конкретно про загрози для читачів Ловлесса, які хочуть зустрітись з ним в Києві. Зустріч скасували організатори", — йдеться у повідомленні.

Видавництво каже, що українці та європейці по-різному розуміють слово "страшно", і книга Ловлеса не про воєнні загрози.

"За ці 4 роки повномасштабної війни ми зрозуміли: українське "страшно" і світове "страшно" — це два абсолютно різних виміри. Світове страшно — це виступ перед публікою, перше побачення, співбесіда чи відверта розмова з батьками, звільнення з роботи чи вулична бійка. Наше страшно — це свист ворожих ракет над головою та гидке торохтіння "шахедів". Наше страшно — не отримати "+" у відповідь на питання "Ти живий?"", — пояснили у BookChef.

Реклама

Нагадаємо, армія РФ 13 липня завдала чергової масованої атаки ударними БпЛА й ракетами по Київщині. Захисники неба знищили чимало ворожих цілей.

Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів про результати проєкту «Чисте небо».

«Дякую нашим воїнам. Сьогодні вночі в небі над Київщиною перехоплено майже 50 ворожих БпЛА. Мирні населені пункти області — під захистом», — зазначив він.