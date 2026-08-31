Вивчати генетику і клітини ще зі школи: KAN відкрив інноваційний ліцей А+ «Республіка СТЕМ»

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Головна відмінність нової школи від інших закладів А+ — профіль біотехнологій, який діти вивчають із 5-го класу як окремий модуль поза основною програмою.

У закладі облаштували 16 лабораторій, зокрема перший в Україні простір формату «Maker Space» на 300 квадратних метрах. Серед обладнання: CO2-інкубатори, бокси біологічної безпеки, термостати, стерилізатори, гідропонні установки, мікроскопи та центрифуги. Таке оснащення — необхідність, кажуть у холдингу. Практичні заняття з генетики, харчової хімії, основ космобудування вимагають обладнання, яке раніше в українських школах не використовували. Так само і поглиблене IT та робототехніку, неможливо викладати у звичайному шкільному кабінеті біології чи інформатики.

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«Це обладнання відповідає рівню оснащення медичних лабораторій та європейських університетів. Завдяки профільній спеціалізації учні вже сьогодні формують прикладні навички, необхідні для майбутньої професійної самореалізації. По суті, це університетський рівень підготовки за напрямом біотехнологій, адаптований для учнів«, — розповідає директорка Київського приватного ліцею «Республіка СТЕМ» Катерина Сізоненко.

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Завдяки цьому учні зможуть культивувати бактерії, вивчати віруси та досліджувати процеси ферментації у форматі, наближеному до університетських курсів. Викладатимуть фахові вчителі, як холдингу, так і закладів вищої освіти, зокрема, кандидати біологічних та технічних наук

Паралельно в школі розвивають ще три профільні напрями: фізико-математичний, інформаційні технології та Cambridge Education. Також освітнє середовище забезпечує цілісний підхід до розвитку особистості, поєднуючи високі академічні стандарти з творчістю і спортивним розвитком.

Школа сертифікована за програмою Cambridge Education, де англійська є не окремим предметом, а інструментом вивчення інших дисциплін — Science та Global Perspectives. Крім того, Освітній холдинг А+ — єдиний в Україні акредитований за програмою герцога Единбургського (The Duke of Edinburgh’s Award). В ліцей програма буде доступна для учнів з 9 класу. Ця програма є більш творчою альтернативою кембриджській програмі і вже чудово себе зарекомендувала в Архітектурно-інженерному колегіумі А+.

У ліцеї наголошують: творчий компонент закладений у програму незалежно від обраного профілю — навіть учні фізико-математичного напряму щотижня відвідують майстерні з педагогами дизайну та мистецтва.

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«Ми розвиваємо в наших школах STEAM напрямок, адже тільки так ми можемо допомогти дітям сформувати системне мислення, яке надзвичайно потрібне в світі цифри та АІ», — каже CEO Освітнього холдингу А+ Тетяна Шаповалова.

За словами засновника компанії KAN Development Ігоря Ніконова, ліцей «Республіка СТЕМ» — це подарунок Києву та киянам до ювілею KAN, — цьогоріч компанія відзначає 25-річний ювілей. У будівництво навчального закладу KAN інвестує понад 2 мільярди гривень.

«Ми довго йшли до цього проєкту. Матеріально-технічна база, яку ми створили в цій школі, — це інвестиція не в будівлю, а в те, ким стануть діти, які тут навчатимуться», — резюмує Ігор Ніконов.

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