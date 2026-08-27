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Ідея безперервного навчання (lifelong learning) — це відповідь на швидкість змін. Одним із прикладів того, як ця концепція втілюється в українському EdTech, є мережа шкіл Green Forest Family. На її досвіді розглянемо, як освітні потреби людини змінюються протягом життя і, відповідно, які рішення їх задоволення.

Навчання, що не має вікових меж

Як показує життя, англійська лишається корисною і в пʼять років, і в сорок пʼять. Змінюється тільки ціль, задля якої її вивчають, та роль, яку вона відіграє.

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Для дитини все починається з гри. Їй байдуже до часів та умовних речень, проте вона легко ловить інтонацію та звучання.

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У студентські роки з мови поволі виростає, так би мовити, перепустка у світ: обміни, стажування, літні табори, лекції найкращих університетів світу у вільному доступі мовою оригіналу.

Далі зʼявляється робота, де від рівня англійської може залежати, чи покличуть вас у міжнародну команду.

Уявімо звичайний будній вечір в одній родині. Пʼятирічна донька повторює англійські слова слідом за мультиком, її мама в сусідній кімнаті готується до англомовної співбесіди, а десь у робочому чаті керівниця мами збирається у відрядження за кордон. У кожного нібито ціль одна, а саме покращити англійську для своєї свободи, але ж зовсім різні запити, теми і навіть мотивація.

Отже, для кожного з них потрібна буде різна школа. Чи все ж таки не зовсім?

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Щоразу, переходячи на новий етап життя або змінюючи запит для вивчення англійської, ви змушені наново шукати школу, звикати до незнайомого формату й починати ніби з нуля. Проте EdTech-компанії пішли вперед, створюючи цілі екосистеми.

Українська мережа Green Forest Family під одним дахом розвиває рішення для різних вікових етапів. Кожна зі шкіл має свої особливості відповідно до своєї аудиторії, але всі вони поєднують методику, комунікаційний підхід та ефективні EdTech-рішення.

Green Country для раннього фундаменту

Школа Green Country розрахована на дітей і підлітків віком від 6 до 18 років. Тут знання можна отримати через постійну практику, спільні проєкти та ігри. За концепцією «перевернутого класу» діти знайомляться з теорією самостійно, а урок присвячують живому спілкуванню. Групи формуються за принципом «вік + рівень», адже заняття з однолітками і цікавіші, й ефективніші. Задля більшої мотивації за свою активність учні заробляють «кантрики» — внутрішню валюту школи, яку можна витратити у фірмовій крамничці чи навіть віддати на благодійність. Тож англійську не так складно перетворити змалку на приємну звичку.

Green Forest для вільного спілкування на будь-які теми

У Green Forest дорослі йдуть з абсолютно різними запитами, вивчаючи загальну англійську у зручному темпі: формати Light, Standard та Intensive дають змогу підібрати ритм під роботу й життя. А тим, хто хоче займатися віч-на-віч з викладачем і повністю адаптувати програму під себе, підійде формат індивідуального навчання.

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Окрім основних занять, протягом курсу практикувати мову допомагають додаткові заняття з носіями.

Закріплювати знання між уроками студенти можуть в інтерактивному підручнику Notes by Green Forest, де зібрані десятки форматів вправ — від аудіо- й відеопояснень до інтерактивних тестів, карток для вивчення слів і навіть ШІ-асистента, який аналізує вимову та підказує, над чим варто попрацювати.

YAPPI для зростання корпоративних команд

Коли англійська стає завданням цілої компанії, підключається YAPPI — EdTech-провайдер корпоративної англійської. В основі навчання лежить програма загальної або бізнес-англійської, яку доповнюють спеціалізованими уроками й професійною лексикою відповідно до сфери діяльності компанії — від ІТ до фінансів чи виробництва. Співробітників, навіть якщо вони працюють у різних країнах, об’єднують у групи за рівнем знань і зручним графіком, а керівники можуть відстежувати прогрес команд через цифрову екосистему yCloud: переглядати відвідуваність, успішність і навчальну аналітику. Таким чином, інвестиції в освіту цілком можуть перетворюватися на вимірюваний результат для бізнесу.

Врешті найцінніше в такому підході сама неперервність. Людина може пройти шлях від перших слів у дитинстві до впевнених перемовин у зрілості, не витрачаючи щоразу час на пошуки та адаптацію до нового середовища.

Освіта не має асоціюватися з конкретним віком чи дипломом. На сьогодні це вже процес, який супроводжує людину протягом усього життя, змінюючись разом із її цілями, професіями та ролями. І якщо lifelong learning описує цей підхід, то освітні екосистеми стають його практичним втіленням.

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