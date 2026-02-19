Виведення військ з Донбасу: стало відомо про нову ідею, яку обговорювали у Женеві

© ТСН.ua

Під час переговорів у Женеві сторони обговорили новий формат можливого виведення військ з Донбасу. Йдеться про ідею створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій.

Про це пише The New York Times.

Про що йшлося у Женеві

Як зазначається, Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни. Це територія довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл. Вона розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.

Україна відмовилася виводити війська в односторонньому порядку, заявивши, що це спонукатиме Росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки, щоб утримати Москву від порушення будь-якого припинення вогню.

За словами осіб, які погодилися говорити на умовах анонімності, під час переговорів останніх тижнів офіційними особами озвучувалася ідея створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій.

«Це відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до 28-пунктного плану, запропонованого адміністрацією Трампа в листопаді», — пишуть аналітики.

Раніше Зеленський розповів про доволі складні переговогри у Женеві, тому що позиції сторін відрізняються. Український лідер прокоментував, якими є найбільш спірні питання. Так, це статус окупованих Російською Федерацією територій на сході України та майбутнє Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яку наразі контролюють окупанти.

Як писав The Atlantic, на переговорах українська сторона демонструє гнучкість, всупере складності запропонованих ініціатив. За даними джерел, обговорювалася ідея створення на частині Донецької області «вільної економічної зони» — такої, що не підпорядковувалася б жодній зі сторін.