У Тернополі чоловік на ім’я Камел чекає на рідних біля пошкодженої багатоповерхівки / © 20 хвилин

Реклама

Жителі Тернополя після російської атаки 19 листопада поділилися пережитим. Хтось розповів, як йому дивом вдалося врятуватися. А хтось чекає на рідних, які зникли під час ворожого удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє місцеве видання «20 хвилин».

Біля пошкодженої під час атаки багатоповерхівки на вулиці Стуса стоїть чоловік на ім’я Камел. Він розповів, що мешкав у цьому будинку разом із дружиною та двома шестирічними дітьми — донькою та сином.

Реклама

«Дружина та діти перебували у кімнаті. Малі злякалися, тому ми включили їм мультики. Я був у коридорі, хотів взяти речі та вивести їх, але не встиг, бо пролунав вибух. Не знаю, чи вдасться їх знайти… не вірю, що вони будуть живі«, — поділився Камел.

Тернополянка Юлія, яка проживає у квартирі на першому поверсі, розповіла, що дивом залишилась жива. Її квартира фактично знищена.

«Дуже дякую Богу з те, що я жива. Це чудо, моя інтуїція мене врятувала. Тому що, коли я проснулася і в мене почало дуже серце калатати, тоді почалися вибухи. Я три вибухи чула. Вони були чіткі. Були ракета, «Шахед» і це все летіло тут дуже близько. І перед тим в мене відбулося таке тремтіння і серцебиття, і я пішла взяла плед, замоталася, бо мене почало трусити. Я взяла телефон і зарилася в ковдру. І це мене врятувало«, — розповіла Юлія.

Жінка перебувала поблизу стіни у спальні, коли почула вибухи. В цей момент по всій квартирі розлетілося безліч уламків скла, помешкання було знищено. Мешканців будинку одразу евакуювали, тому що почала диміти і нагріватися стіна.

Реклама

Тернополянка Богдана розповіла, що її житло вціліло і рідні не постраждали.

«Ми вийшли з собакою, то там якраз, де пральня, як вибухнуло все і почало горіти — і машини, і все. Отут дуже багато людей є постраждалих», — розповіла Богдана, вказуючи на сусідній будинок.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 19 листопада атакувала Тернопіль і влучила по житлових багатоповерхівках. Виникли пожежі, були зруйновані кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

За останніми даним від ДСНС, через атаку на Тернопіль загинули 20 людей (двох з них — діти). Ще 64 особи постраждали (серед них — 16 дітей).

Реклама