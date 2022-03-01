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"Вывезли в центр страны и бросили": полонені росіяни розповіли, як потрапили на війну з Україною (відео)

"Вывезли в центр страны и бросили": полонені росіяни розповіли, як потрапили на війну з Україною (відео)

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"Вывезли в центр страны и бросили": полонені росіяни розповіли, як потрапили на війну з Україною (відео)

Поповнюйте рахунки нашим воїнам-героям.

Полонені бійці російської армії у телефонній розмові з батьками розповіли, як потрапили до України. За словами одного з них, командири вивезли їх майже до центру країни під виглядом навчань і кинули.

Відео записали захисники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана І. Виговського.

"Ну обычно, бросили. Под названием "учения" вывезли в другую страну и просто бросили нас. Почти в центр Украины нах*й, под обстрелы. Просто уехали все", - розповів полонений у розмові з батьком.

За словами радника МВС Антона Геращенка, усім полоненим треба давати можливість необмежено телефонувати додому.

"Поповнюйте рахунки нашим воїнам-героям... Це важливо!" - підкреслив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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