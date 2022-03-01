"Вывезли в центр страны и бросили": полонені росіяни розповіли, як потрапили на війну з Україною (відео)

Поповнюйте рахунки нашим воїнам-героям.

Полонені бійці російської армії у телефонній розмові з батьками розповіли, як потрапили до України. За словами одного з них, командири вивезли їх майже до центру країни під виглядом навчань і кинули.

Відео записали захисники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана І. Виговського.

"Ну обычно, бросили. Под названием "учения" вывезли в другую страну и просто бросили нас. Почти в центр Украины нах*й, под обстрелы. Просто уехали все", - розповів полонений у розмові з батьком.

За словами радника МВС Антона Геращенка, усім полоненим треба давати можливість необмежено телефонувати додому.

"Поповнюйте рахунки нашим воїнам-героям... Це важливо!" - підкреслив він.