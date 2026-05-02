Вивільнять мобілізаційний ресурс: в Україну можуть переглянути відстрочки для студентів

Нардеп розповів про плани щодо відстрочок для здобувачів освіти.

© ТСН.ua

В Україні можуть переглянути систему надання відстрочок від мобілізації для студентів.

Про це в ефірі «Суспільного» розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«Мені чомусь здається, що Міністерство оборони буде переглядати ці відстрочки (для тих, хто здобуває освіту — Ред.). Мені чомусь здається, що вони будуть переглядатися у напрямку критеріїв навчання — тобто, перша освіта, друга освіта тощо. Можливо вони будуть переглянуті для того, щоб вивільнити відповідний мобілізаційний ресурс», — сказав нардеп.

Раніше юристи відповіли, чи заберуть відстрочку у студентів після 25 років.

