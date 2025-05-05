Вивозити 17-річних юнаків за кордон через мобілізацію безпідставно: у МОН пояснили ситуацію

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький

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Мобілізаційний вік в Україні становить 25 років і таким він залишається. Його зниження не розглядається. Тож вивозити 17-річних синів за кордон через страх мобілізації є безпідставним.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає «Главком».

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Винницький наголосив, що призовний вік в Україні не змінювали.

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«Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік — 25 років, і немає жодних перспектив його зниження. Тому паніка, що „я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують“ — абсолютно нераціональна», — підкреслив Винницький.

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За його словами, цього року на національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалися 312 490 осіб — лише на 18 менше, ніж торік. Близько 20 тисяч з них складають тест за кордоном, що свідчить про намір вступати саме до українських університетів.

Михайло Винницький наголосив, що українські заклади вищої освіти залишаються конкурентоспроможними, а якість бакалаврату висока.

За його словами студенти в Україні є «зірками в європейських магістерських програмах».

«Це ознака того, що зміст нашої освіти — на належному рівні», — додав він.

Ба більше, заступник міністра зауважив, що багато учнів 10–11 класів перебувають за кордоном, однак частина з них повертається до України вже для вступу в університет.

«Ці діти дуже часто повертаються в українську систему на рівні вищої освіти. Є перетин кордону і туди, і назад», — сказав Винницький.

Заступник міністра висловив думку, що батькам варто обирати вітчизняну освіту як більш ефективний шлях до самореалізації.

«Освіта — це завжди підготовка своїх громадян для життя у своїй державі. Якщо я йду в польську систему, то стаю іммігрантом. А якщо ти залишаєшся іммігрантом, то починаєш з найнижчого соціального щабля», — сказав він.

Скільки іноземних студентів втратила Україна через війну

Заступник міністра визнав, що Україна втратила більшість іноземних студентів — з 83 тисяч до 8 тисяч, що є фінансовою втратою. Але для внутрішньої аудиторії українська освіта зберігає привабливість.

Нагадаємо, раніше директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут відповів, чи потрібно мобілізовувати українців від 20 років.

Такрж йшлося про те, що в Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації. У ВР найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства.

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