Виїзд 18-22-річних за кордон: комбат жорстко висловився про нововведення

Командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза / © УНІАН

Командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза висловив думку, що розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для країни, яка воює. Береза переконаний у необхідності військової підготовки та мілітаризації чоловіків та жінок від 18 до 60 років.

Про це командир батальйону «Дніпро 1» розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

«Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців — це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх», — наголосив Береза.

Як приклад він навів Ізраїль, де не стоїть питання про призов, обов’язкову військову службу молодих людей. Ті, хто втік з цієї країни за кордон, не має права на жодні державні посади, бізнес, на всі блага, які дозволяють громадянам бути громадянами.

«Без повної мобілізації, без того, що ми навчимо або пройдуть навчання всі молоді люди — не тільки хлопці, а й дівчата… Я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернути для того, щоб перемогти в цій війні, щоб відстояти незалежність, щоб залишитись нацією з державою, а не нацією-вигнанцем, треба об’єднати всі внутрішні сили», — висловився комбат.

Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловіки віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.