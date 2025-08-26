Виїзд чоловікам 18–22 років: що кажуть в МВС на резонансне рішення

Клименко: Дозвіл на виїзд для 18-22-річних — це «нові можливості» для української молоді

Голова МВС Ігор Клименко підтвердив, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно матимуть право безперешкодного перетину державного кордону на період дії воєнного стану.

Про це міністр внутрішніх справ сказав, коментуючи сьогоднішнє рішення уряду.

За його словами, відповідну постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону підготувало саме МВС.

«Рішення реалізує завдання президента України та відкриває для нашої молоді нові можливості», — зазначив міністр.

За словами Клименка, мета цього кроку — першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.

«Робимо максимум, аби українська молодь мала доступ до якісної освіти та міжнародного досвіду, залишаючись при цьому міцною частиною нашої держави», — підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 серпня, уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Крім того, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком не до 22, а аж до 24 років. Проте наразі цей документ так і не ухвалили, й невідомо, чи ухвалять у майбутньому.

Руслан Стефанчук дорікнув, що такі ідеї «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».