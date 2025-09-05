Виїзд чоловіків 18–22 років: що відбувається на кордоні

Прикордонники не фіксують збільшення пасажиропотоку

У Державній прикордонній службу наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Така норма діє від 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і, власне, наші підрозділи почали їх застосовувати, оформляючи громадян, які перетинають держкордон. Але збільшення на пасажиропотік цієї категорії громадян — чоловіків українців у віці від 18 років до 22 років включно — власне, на пасажиропотік суттєвого збільшення немає», — зазначив він.

Він також підкреслив, що влітку пасажиропотік був вищим, але від 1 вересня традиційно знизився. Якщо у будні серпня кордон перетинали 125-135 тисяч осіб, то наразі — близько 105-107 тисяч на день. Водночас перевага залишається на в’їзд до України.

Нагадаємо, 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Для більшості з них ця можливість відкривається вперше за три з половиною роки повномасштабної війни.

Від початку запровадження воєнного стану Україна заборонила виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Попри те, що за законом більшість юнаків до 25 років мобілізації не підлягають, виїхати з країни вони не могли.