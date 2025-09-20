Виїзд чоловіків 18-22 років з України: Кулеба попередив про нові виклики для держави

Дмитро Кулеба / © скриншот з відео

Виїзд хлопців 18-22 років з України матиме далекосяжні наслідки, для держави — це погано.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передають «Новини.Live».

«Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни вона була найгіршою в Європі», — заявив ексочільник МЗС.

Кулеба допустив, що державі, ймовірно, доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В’єтнаму.

«У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати», — резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними. Так, від 28 серпня виїжджати можуть чоловіки віком до 22 років включно.