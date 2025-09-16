Вадим Гутцайт - президент Національного олімпійського комітету / © УНІАН

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт спростував інформацію про те, що спортсмени віком від 18 до 22 років виїжджають з України та залишаються за кордоном.

Про це президент Національного олімпійського комітету сказав в коментарі «Новини.LIVE».

Він заявив, що не чув про випадки, коли молоді спортсмени виїжджали з України та залишалися за кордоном після зміни законодавства.

Водночас він наголошує, що деякі з них вже проживали за кордоном, готуються там до змагань та продовжують представляти Україну на міжнародній арені.

«Я не чув про жодний випадок, щоби спортсмени їхали готуватися і залишатися там. Є спортсмени, які постійно проживають за межами держави, але вони представляють Україну, не хочуть змінювати громадянство. Вони молодці. Вони патріотично налаштовані. Але, щоби спортсмени поїхали під час зміни законодавства… Я такого не чув»», — сказав Гутцайт.

Нагадаємо, рішення уряду дозволити виїзд чоловікам 18-22 років розділило суспільство.

Експерти заявили про демографічну катастрофу, бізнес — про масові звільнення, а військові — про проблеми на фронті.