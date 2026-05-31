Виїзд чоловіків 18–22 років за кордон: Лісовий розкрив, чи є масовий відтік студентів

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

Реклама

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–22 років не призвів до масового відтоку студентів з країни. Ситуація перебуває у межах норми.

Про це Лісовий сказав в ефірі «Радіо Свобода».

За словами міністра, Міносвіти не спостерігає тенденції критичного виїзду молоді, яка б виходила за межі звичайної ситуації. Водночас кількість реєстрацій на Національний мультипредметний тест продовжує зростати. Зокрема, близько 30 тисяч заявок надійшло від українців, які перебувають за кордоном.

Реклама

Лісовий наголосив, що це свідчить про збереження інтересу до вступу в українські заклади вищої освіти. Також стабільно високим залишається попит на навчання в університетах західних регіонів країни.

«Ми не бачимо якихось критичних тенденцій. У нас завжди був запит на начаня у Польщі, Словаччині. Водночас ми маємо високий запит на навчання в українських навчальних закладах», — пояснив Лісовий.

Найбільше зростання кількості студентів фіксують у вишах Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька та Житомира.

Водночас головним викликом для освітньої системи міністр назвав демографічну кризу. За його словами, в Україні поступово скорочується кількість першокласників, а в перспективі зменшуватиметься і число випускників шкіл.

Реклама

Раніше йшлося про те, що право на відстрочку від мобілізації для студентів в Україні не є універсальним і залежить від форми навчання, рівня освіти та фактичного статусу здобувача. Гарантований захист мають ті, хто навчається на денній або дуальній формі та здобуває освіту вперше, тоді як заочники, вечірники та ті, хто отримує другу чи нижчу освіту, можуть підлягати мобілізації. Також відстрочка втрачається у разі відрахування, академвідпустки або інших порушень навчання. Окремо наголошується, що можливі законодавчі зміни щодо студентів віком від 25 років, але остаточного рішення наразі немає.

Новини партнерів