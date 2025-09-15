Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: Михайлова пояснила, як це вплине на фронт

Аліна Михайлова

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова висловила свою думку про те, як дозвіл виїздити за кордон для хлопців 18–22 років може вплинути на фронт.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Українській правді».

«Це історія про політику і підготовку до виборів. Це історія про те, щоб бути хорошим для всіх. На військових уже всім байдуже — вони раби і звідси нікуди не подінуться, ми ще й гайки їм закрутимо за непокору. А там — наш електорат, нехай голосує з-за кордону. Звідти ж видніше. Це дуже обурює», — сказала вона.

Михайлова наголосила, що Росія наступає семимильними кроками і має перевагу уже всюди — суша, море, небо. А в нас ще хтось думає про те, які в нього будуть рейтинги на виборах!

«…Ми ще й відпускаємо за кордон молодь, яка мала б здобувати освіту і будувати країну. Це молодь, яка виросла в умовах війни, яка розуміє, сподіваюся, що Росія — це зло. А ми проводимо дивну політику: тут однією рукою ми гребемо, а іншою рукою ми відпускаємо і говоримо: якось впораємося і без вас. Цей дисонанс для мене як для військової — це божевільня», — каже військовослужбовиця.

На думку Михайлової, іноді складається враження, що на Ставці висловлють і втілюють якісь ідеї без жодного аналізу та підготовки.

«Що відбувається, куди ми йдемо? Чи має моя країна, держава, розуміння і стратегію, куди ми рухаємося? Бо іноді враження, що на Ставці висловлюються якісь ідеї і їх втілюють без жодного аналізу, підготовки», — підсумувала вона.

Нагадаємо, 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.