Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: скільки хлопців залишаються в Україні — дослідження

Не всі залишать країну, але бізнес вже відчуває кадровий дефіцит.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ринок праці реагує на потенційний відтік чоловіків 18-22 років

Майже половина (45%) чоловіків 18-22 років не має наміру залишати Україну на тлі дозволу на виїзд за кордон для молоді цієї вікової групи.

Про це йдеться у дослідженні OLX, на яке посилається «Уніан».

Хоча значна частина молоді залишається, ринок праці в Україні вже реагує на потенційний відтік чоловіків 18-22 років.

Хто з чоловіків планує залишатися

Згідно з опитуванням, майже половина (45%) молодиків цієї вікової групи не має наміру залишати Україну. Їхніми ключовими мотиваторами є:

  • родина (48%);

  • кар’єра вдома (40%);

  • бажання допомогти країні (39%).

Водночас, близько чверті респондентів все ж планують виїзд. Головними причинами для них є безпека (53%) та уникнення мобілізації (38%). Серед інших мотивів — кар’єрні амбіції за кордоном (43%) та прагнення навчатися (29%).

Реакція роботодавців: звільнення та дефіцит

Українські компанії вже почали відчувати наслідки. 41% роботодавців відзначили помітний вплив цього дозволу. Основними проблемами стали:

  • зростання кількості звільнень серед молоді (59%);

  • складнощі з пошуком кандидатів віком до 22 років (55%);

  • зменшення відгуків на вакансії (44%);

  • помітне зростання зарплатних очікувань молодих фахівців (14%).

Найбільш вразливими до кадрового дефіциту виявилися сектори, які традиційно покладаються на молодь: ритейл, готельний та ресторанний бізнес (HoReCa), логістика, виробництво та сезонні роботи. Саме тут юнаки часто займають позиції кур’єрів, продавців, офіціантів та різноробів.

Адаптація та перспективи

Експерти наголошують: оскільки майже половина юнаків все ж залишається, глибина кадрового дефіциту залежатиме від тривалості та масштабів від’їзду, а також умов для повернення.

Бізнесу доведеться знову адаптуватися шляхом посилення автоматизації, інвестицій у продуктивність та підвищення зарплат з додатковою мотивацією. Фахівці також вказують на потенційну вигоду в майбутньому: молоді люди, які здобудуть досвід чи освіту за кордоном, можуть повернутися в українську економіку зі свіжими знаннями, ідеями та цінними контактами.

Зазначимо, що раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв: дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років жодним чином не вплинув на загальний пасажиропотік на державному кордоні. Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак додав, що дефіцит молодих кадрів бізнес відчував іще до офіційного скасування обмежень.

