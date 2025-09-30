- Дата публікації
Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: скільки хлопців залишаються в Україні — дослідження
Не всі залишать країну, але бізнес вже відчуває кадровий дефіцит.
Майже половина (45%) чоловіків 18-22 років не має наміру залишати Україну на тлі дозволу на виїзд за кордон для молоді цієї вікової групи.
Про це йдеться у дослідженні OLX, на яке посилається «Уніан».
Хоча значна частина молоді залишається, ринок праці в Україні вже реагує на потенційний відтік чоловіків 18-22 років.
Хто з чоловіків планує залишатися
Згідно з опитуванням, майже половина (45%) молодиків цієї вікової групи не має наміру залишати Україну. Їхніми ключовими мотиваторами є:
родина (48%);
кар’єра вдома (40%);
бажання допомогти країні (39%).
Водночас, близько чверті респондентів все ж планують виїзд. Головними причинами для них є безпека (53%) та уникнення мобілізації (38%). Серед інших мотивів — кар’єрні амбіції за кордоном (43%) та прагнення навчатися (29%).
Реакція роботодавців: звільнення та дефіцит
Українські компанії вже почали відчувати наслідки. 41% роботодавців відзначили помітний вплив цього дозволу. Основними проблемами стали:
зростання кількості звільнень серед молоді (59%);
складнощі з пошуком кандидатів віком до 22 років (55%);
зменшення відгуків на вакансії (44%);
помітне зростання зарплатних очікувань молодих фахівців (14%).
Найбільш вразливими до кадрового дефіциту виявилися сектори, які традиційно покладаються на молодь: ритейл, готельний та ресторанний бізнес (HoReCa), логістика, виробництво та сезонні роботи. Саме тут юнаки часто займають позиції кур’єрів, продавців, офіціантів та різноробів.
Адаптація та перспективи
Експерти наголошують: оскільки майже половина юнаків все ж залишається, глибина кадрового дефіциту залежатиме від тривалості та масштабів від’їзду, а також умов для повернення.
Бізнесу доведеться знову адаптуватися шляхом посилення автоматизації, інвестицій у продуктивність та підвищення зарплат з додатковою мотивацією. Фахівці також вказують на потенційну вигоду в майбутньому: молоді люди, які здобудуть досвід чи освіту за кордоном, можуть повернутися в українську економіку зі свіжими знаннями, ідеями та цінними контактами.
Зазначимо, що раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв: дозвіл на виїзд для чоловіків 18-22 років жодним чином не вплинув на загальний пасажиропотік на державному кордоні. Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак додав, що дефіцит молодих кадрів бізнес відчував іще до офіційного скасування обмежень.