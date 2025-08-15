Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: які зміни готує уряд і коли вони запрацюють

Виїзд чоловіків за кордон

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років, рішення можуть ухвалити вже наступного тижня.

Про ключові деталі цього механізму та коли він може запрацювати повідомило видання Forbes Ukraine.

Як розповіли джерела видання в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень — вони запевняють, що «мова не йде лише про студентів».

Фактично це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років, зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що фінальні зміни до постанови має підготувати Міністерство освіти, до процесу також залучені премʼєр Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Михайло Федоров і військові.

Джерело в ОП зазначило, що це має відбутися «протягом 10 днів», тобто, якщо рахувати від офіційної заяви президента, то підготувати зміни Кабмін повинен до 21 серпня. Водночас зміни до постанов не потребують погодження з парламентом, тому ухвалити їх уряд може самостійно.

В ОП також не вбачають ризиків, що нові правила спричинять відтік людей за кордон.

«Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей. Є сподівання, що люди залишатимуться тут, зокрема зважаючи на переговорний процес та надію на справедливий мир», зазначив представник Офісу в коментарі виданню.

Раніше народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член комітету Верховної Рад з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко розповів, що в Україні чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд закордон, але стосуватиметься це лише студентів.