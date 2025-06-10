Виїзд чоловіків за кордон влітку 2025 року: що потрібно знати українцям

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

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В Україні для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон. Він можливий лише за наявності законних на те підстав та відповідних документів.

Що потрібно знати про виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон влітку 2025 року — дізнавався ТСН.ua.

Хто має право виїжджати за кордон

За інформацією Держприкордонслужби, перелік категорій громадян, яким дозволено виїжджати за кордон, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України не змінювався.

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Таким чином, право поїхати за кордон мають:

чоловіки, які не підлягають призову або мають право на відстрочку від мобілізації;

чоловіки, які офіційно виключені з військового обліку;

чоловіки віком понад 60 років (вони автоматично виключені з військового обліку);

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

чоловіки з інвалідністю I, II, III груп;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю або хворих дітей;

багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей) та чоловіки, які самостійно виховують дітей;

військові, які виїжджають на лікування, реабілітацію або навчання.

Волонтери, спортсмени, тренери, залізничники, моряки можуть виїжджати за кордон лише за окремими процедурами та дозволами від відповідних міністерств.

Виїзд заброньованих чоловіків за кордон

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у службове відрядження або відпустку, але з обмеженнями.

За його словами, деякі держслужбовці не мають права на відпочинок за кордоном через посаду. Якщо відповідне відомство внесло їх до переліку обмежених у виїзді, вони можуть виїхати лише у відрядження.

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У Міністерстві юстиції уточнили, що йдеться про членів Кабінету міністрів України, заступників міністрів, суддів, прокурорів, керівників державних органів, депутатів місцевих рад.

«У відпустку не можуть поїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, затверджених Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження», — пояснив Демченко.

Речник ДПС підкреслив, що ті, хто на таких посадах не перебуває, можуть поїхати за кордон у відпустку, якщо їхня організація підтвердить цю можливість у документах.

Які документи потрібні для перетину кордону

У Міністерстві юстиції пояснили, які документи потрібні заброньованим працівникам для перетину кордону. Це:

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паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ (документ з актуальним VIN-кодом) або електронний варіант у застосунку «Резерв+» (має містити позначку про бронювання та бути внесений до системи «Оберіг»);

витяг з наказу про відпустку (відрядження) або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Варто зауважити, що працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали його виїзду за межі країни чи порушували правила військового обліку.

Для інших категорій осіб варто мати з собою документи, які підтверджують підстави для виїзду (наприклад, документи про родинні зв’язки, довідки про інвалідність).

Зокрема, варто зазначити, що візи іноземних країн не є підставою для виїзду військовозобов’язаних чоловіків з України.

Які дані повинен містити наказ про відпустку

Адвокатка Катерина Аніщенко зауважила, що військовозобов’язані чоловіки дійсно можуть виїжджати за кордон за наявності закордонного паспорта, військово-облікового документа, оновленого належним чином, також вони повинні мати наказ на відпустку.

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«У законі зазначено, що для виїзду потрібно мати військово-обліковий документ, паспорт, а також наказ. Крім того, інспектор прикордонної служби може вимагати інші документи на підтвердження того, що військовозобов’язаний обов’язково повернеться на територію своєї країни», — зазначила Аніщенко.

За словами адвокатки, наказ має містити інформацію про те, що працівник заброньований, місце та термін відпустки, а також зобов’язання повернутися.

Однак, як пояснює юристка, жоден закон (зокрема, КЗпП) не вимагає обов’язкового зазначення країни перебування чи точних дат. Військовозобов’язані мають право самостійно вирішувати, де проводити вільний час.

Також вона наголосила, що правила перетину кордону не змінювалися — прикордонник не може довільно заборонити виїзд без підстави.

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Виїзд чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі

Відповідно до змін Правил перетинання державного кордону, які були внесені до 27 лютого, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинають кордон на загальних підставах.

Таким чином, ця категорія чоловіків більше не виїжджатие за кордон через систему «Шлях». Своєю чергою Міністерство інфраструктури та обласні військові адміністрації більше не вноситимуть їхні дані до системи та не ухвалюватимуть рішення про виїзд.

Нагадаємо, на Закарпатті виявили ухилянтів, яких намагалися переправити до кордону, сховавши між худобою.

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