Нині обмеження на виїзд поширюються на чоловіків до 60 років

У грудні 2025 року правила виїзду чоловіків за кордон можуть посилитися через законопроєкт №14210, який Верховна Рада зареєструвала 14 листопада. Документ пропонує нові обмеження для пільгово заброньованих працівників критичної інфраструктури, якщо у них є порушення військового обліку.

Що саме пропонує законопроєкт №14210:

тимчасово заборонити виїзд за кордон працівникам критичної інфраструктури, які мають 45-денне бронювання для усунення порушень обліку

розширити перелік підстав, за яких людина вважається такою, що не може перетинати кордон

посилити контроль за використанням бронювання, щоб його не застосовували для відпусток чи неофіційних поїздок під час воєнного стану

Зазначається, що після усунення порушень і отримання нового бронювання працівники зможуть безперешкодно виїжджати за кордон — додаткові обмеження не застосовуватимуться.

Документи для виїзду за кордон чоловікам затверджує постанова № 57 Кабміну. Їхню наявність перевіряють співробітники Держприкордонслужби під час перетину державного кордону України.

Зокрема, представники ДПСУ мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку під час проходження прикордонного контролю та у прикордонній смузі. Цю норму регламентує Закон України 3633-IX.

У період дії воєнного стану чоловіки від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової), можуть перетнути кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності:

довідки (форма затверджена МОУ), виданої командиром в/ч (керівником ТЦК та СП), керівником підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання контракту

військово-облікового документа

Згідно з постановою КМУ від 31 грудня 2024 року № 1536, норма стосується контрактів, укладених під час дії воєнного стану строком на 1 рік громадянами віком від 18 до 25 років (крім осіб офіцерського складу) відповідно до абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Також змінилися правила виїзду для чоловіків 18−60 років, які займаються перевезенням медичних і гуманітарних вантажів. Раніше перевізники могли виїжджати за кордон за рішенням Мінінфраструктури на строк до 30 днів.

Тепер гуманітарні та медичні вантажі більше не є підставою для виїзду. Перетнути кордон можуть лише ті, хто має інші законні підстави.