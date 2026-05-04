- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1243
- Час на прочитання
- 2 хв
Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та нові правила
Сьогодні виїзд дитини за межі України залишається актуальним питанням, особливо в умовах воєнного стану. Щоб уникнути проблем на кордоні, батькам потрібно чітко розуміти, у яких випадках потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон, а коли — ні.
Попри те, що під час дії воєнного стану процедури було значно спрощено, сотні українців щотижня отримують відмову в пункті пропуску. Причина банальна — дрібні помилки в документах або нерозуміння того, чия згода сьогодні є обов’язковою, а чия — ні.
Про це повідомляє повідомила ГО «Захист держави».
Для успішного перетину кордону в такому випадку достатньо мати лише два основних документи:
Закордонний паспорт дитини (дійсний, не протермінований)
Свідоцтво про народження дитини (оригінал)
Це правило значно полегшує виїзд, особливо для сімей, де один із батьків перебуває на фронті або в іншому регіоні. Проте пам’ятайте: свідоцтво про народження є обов’язковим навіть за наявності паспорта, оскільки воно підтверджує ваш родинний зв’язок.
Якщо дитина подорожує з одним із батьків (матір’ю або батьком), нотаріально завірена згода другого з батьків не потрібна.
Бабусі, дідусі та старші брати: як підтвердити родинний зв’язок
Якщо дитина їде з близькими родичами (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, вітчим чи мачуха), ситуація також залишається спрощеною. Нотаріальна згода батьків не є обов’язковою.
Проте виникає інша складність — документальне підтвердження спорідненості. Окрім паспорта дитини та свідоцтва про її народження, супроводжуюча особа повинна мати документи, що доводять її родинний зв’язок із дитиною.
Для бабусі за материнською лінєю: її власний паспорт, свідоцтво про народження матері дитини та свідоцтво про народження самої дитини.
Будь-яка «прогалина» в цьому ланцюжку документів може стати причиною затримки, оскільки прикордонники мають переконатися, що дитину вивозить саме родич.
Якщо дитина виїжджає у супроводі особи, яка не є близьким родичем (тренер, вчитель, далека родина або просто знайомі), правила стають суворішими. У такому разі письмова згода одного з батьків є обов’язковою.
Згода має бути завірена:
Нотаріально
Або органом опіки та піклування
Раніше ми писали про те, що перетин кордону із Польщею може стати проблемою, якщо у вашій валізі прикордонники знайдуть заборонені продукти. Більше про це читайте у новині.