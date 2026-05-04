Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та нові правила

Діти до 16 років можуть виїхати з України тільки у супроводі дорослих / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Попри те, що під час дії воєнного стану процедури було значно спрощено, сотні українців щотижня отримують відмову в пункті пропуску. Причина банальна — дрібні помилки в документах або нерозуміння того, чия згода сьогодні є обов’язковою, а чия — ні.

Про це повідомляє повідомила ГО «Захист держави».

Для успішного перетину кордону в такому випадку достатньо мати лише два основних документи:

Закордонний паспорт дитини (дійсний, не протермінований)

Свідоцтво про народження дитини (оригінал)

Це правило значно полегшує виїзд, особливо для сімей, де один із батьків перебуває на фронті або в іншому регіоні. Проте пам’ятайте: свідоцтво про народження є обов’язковим навіть за наявності паспорта, оскільки воно підтверджує ваш родинний зв’язок.

Реклама

Якщо дитина подорожує з одним із батьків (матір’ю або батьком), нотаріально завірена згода другого з батьків не потрібна.

Бабусі, дідусі та старші брати: як підтвердити родинний зв’язок

Якщо дитина їде з близькими родичами (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, вітчим чи мачуха), ситуація також залишається спрощеною. Нотаріальна згода батьків не є обов’язковою.

Проте виникає інша складність — документальне підтвердження спорідненості. Окрім паспорта дитини та свідоцтва про її народження, супроводжуюча особа повинна мати документи, що доводять її родинний зв’язок із дитиною.

Для бабусі за материнською лінєю: її власний паспорт, свідоцтво про народження матері дитини та свідоцтво про народження самої дитини.

Реклама

Будь-яка «прогалина» в цьому ланцюжку документів може стати причиною затримки, оскільки прикордонники мають переконатися, що дитину вивозить саме родич.

Якщо дитина виїжджає у супроводі особи, яка не є близьким родичем (тренер, вчитель, далека родина або просто знайомі), правила стають суворішими. У такому разі письмова згода одного з батьків є обов’язковою.

Згода має бути завірена:

Нотаріально

Або органом опіки та піклування

Раніше ми писали про те, що перетин кордону із Польщею може стати проблемою, якщо у вашій валізі прикордонники знайдуть заборонені продукти. Більше про це читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів