Виїзд Міндіча готували заздалегідь: у НАБУ розкрили деталі
НАБУ встановило, коли та як Тимур Міндіч залишив Україну.
Виїзд із країни бізнесмена Тимура Міндіча, якого вважають ключовим фігурантом корупційної справи «Мідас», не був спонтанною реакцією на слідчі дії. Дані з вилучених телефонів свідчать, що «подорож» планувалася заздалегідь.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у четвер, 15 січня.
Виїзд Міндіча з України планували завчасно
За словами очільника антикорупційного бюро, підготовка до масштабної операції в енергетичному секторі тривала понад тиждень до моменту проведення самих обшуків.
«За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб — він користувався трансфером приватним — його помічники замовляли 9 числа зранку», — зазначив Кривонос.
За його словами, «це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків».
Що відомо про справу Мідас
Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Вночі проти 10 листопада він виїхав з України — сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Підставою для виїзду, кажуть у ДПСУ, стала наявність трьох неповнолітніх дітей.
НАБУ підозрює бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, та в незаконному впливі на Рустема Умєрова — ексміністра оборони, чинного секретаря РНБО. Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.
Згодом президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому».
У грудні Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому не призначили заставу, адже немає такої можливості за умови заочного судового процесу.
Згодом, Тимур Міндіч розповів, коли вони з президентом Володимиром Зеленським бачилися востаннє та як змінилися їхні стосунки.