Виїзд Міндіча готували заздалегідь: у НАБУ розкрили деталі

Виїзд із країни бізнесмена Тимура Міндіча, якого вважають ключовим фігурантом корупційної справи «Мідас», не був спонтанною реакцією на слідчі дії. Дані з вилучених телефонів свідчать, що «подорож» планувалася заздалегідь.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у четвер, 15 січня.

Виїзд Міндіча з України планували завчасно

За словами очільника антикорупційного бюро, підготовка до масштабної операції в енергетичному секторі тривала понад тиждень до моменту проведення самих обшуків.

«За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб — він користувався трансфером приватним — його помічники замовляли 9 числа зранку», — зазначив Кривонос.

За його словами, «це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків».

Що відомо про справу Мідас

Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Вночі проти 10 листопада він виїхав з України — сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Підставою для виїзду, кажуть у ДПСУ, стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

НАБУ підозрює бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, та в незаконному впливі на Рустема Умєрова — ексміністра оборони, чинного секретаря РНБО. Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.

Згодом президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому».

У грудні Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому не призначили заставу, адже немає такої можливості за умови заочного судового процесу.

Згодом, Тимур Міндіч розповів, коли вони з президентом Володимиром Зеленським бачилися востаннє та як змінилися їхні стосунки.